U14 Erkekler Basketbol 2. Bölge Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
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U14 2. Bölge Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu!

U14 Erkekler Basketbol 2. Bölge Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu!

Türkiye Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen U14 2. Bölge Şampiyonası, ve Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

U14 2. Bölge Şampiyonasına, Afyon Merkez Gazi Endüstri Meslek Lisesi, Akhisar Belediyesi, BŞB Asat, Antalya DSİ Spor, Afyon Çimento Spor, Datça Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Manisa BŞB, Denizli Servergazi , Isparta Şampiyonlar Spor, , Muğla ile Aydın'ı temsilen ve basketbol takımları katıldı.

4 TAKIM YARI FİNALE ÇIKTI

14 takımın yer aldığı basketbol bölge şampiyonası dört grup halinde tamamlandı. Gruplarda 1'inci ve 2'nci olan takımlar çapraz eşlemeye katıldı. Çapraz eşlemeler sonucunda D grubunun 1'incisi Aydın Ada Gençlik Spor ile B grubunun 2'ncisi Denktaş Güney Spor Kulübü bölge şampiyonasının son maçında karşı karşıya geldi. Bu müsabakada Denktaş Güney Spor Kulübü Ada Gençlik Spor Kulübü'nü 68-67 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Diğer yarı finalistler ise Yeşil Marmaris Spor Kulübü, Antalya DSİ Spor ve Antalya BŞB Asat basketbol takımları oldu. Dört gün boyunca Efeler Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen U14 Erkekler Basketbol 2. Bölge Şampiyonasında mücadele eden tüm takımları tebrik eden ve Müdürü Cenap Fillikçioğlu, yarı finallere katılmaya hak kazanan takımlara başarılar diledi. Şampiyonalarda Aydın'ı temsil eden iki güzide ayrıca tebrik eden İl Müdürü Fillikçioğlu, yarı finallerde Aydın'ı temsil edecek olan Denktaş Güney Spor Kulübüne başarılar diledi.

  1. 17.02.2020
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