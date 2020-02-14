Büyükşehir Erkek Basketbol takımın'dan büyük başarı!
Malatya Büyük Erkekler Basketbol liginde mücadelede eden Büyükşehir Belediye spor Basketbol Takımı, ligi namağlup şampiyon tamamlayarak Deplasmanlı Bölgesel Basketbol Ligi’nde oynamaya hak kazandı.
Basketbol Erkekler Ligi ekiplerine Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı, normal sezonu yenilgi yüzü görmeden namağlup tamamladı. Sezon boyunca büyük başarı gösteren turuncu beyazlı takım Malatya'yı Deplasmanlı Bölgesel Ligi'nde temsil edecek.
Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Koçu Erol Akdeniz yaptığı açıklamada, "Bu şampiyonlukta emeği geçen başta başkanımız Mahmut Cücemen'e, yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize, sporcularımıza ve bizleri destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.
- 14.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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