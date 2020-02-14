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14 Şubat 2020, Cuma
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Büyükşehir Erkek takımın'dan büyük başarı!

Büyükşehir Erkek Basketbol takımın'dan büyük başarı!

Büyük Erkekler liginde mücadelede eden Büyükşehir Belediye spor Basketbol Takımı, ligi namağlup şampiyon tamamlayarak Basketbol Ligi’nde oynamaya hak kazandı.

Erkekler Ligi ekiplerine takımı, normal sezonu yenilgi yüzü görmeden namağlup tamamladı. Sezon boyunca büyük başarı gösteren turuncu beyazlı takım Malatya'yı Ligi'nde temsil edecek.

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Koçu Erol Akdeniz yaptığı açıklamada, "Bu şampiyonlukta emeği geçen başta başkanımız Mahmut Cücemen'e, yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize, sporcularımıza ve bizleri destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

  1. 14.02.2020
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