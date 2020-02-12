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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Kupa ’da

Kupa Adana’da

organizasyonu, ilk yarıyı ilk 8'de tamamlayan takımların katılımıyla 'da düzenlenecek.

organizasyonu, ilk yarıyı ilk 8'de tamamlayan takımların katılımıyla 'da düzenlenecek. TBF'den yapılan açıklamada, organizasyonun Adana'da yapılacağı duyuruldu.
  1. 12.2.2020
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