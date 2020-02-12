Kupa Adana’da
Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonu, ilk yarıyı ilk 8'de tamamlayan takımların katılımıyla Adana'da düzenlenecek.
Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonu, ilk yarıyı ilk 8'de tamamlayan takımların katılımıyla Adana'da düzenlenecek. TBF'den yapılan açıklamada, organizasyonun Adana'da yapılacağı duyuruldu.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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