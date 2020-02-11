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11 Şubat 2020, Salı
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Talihsiz sakatlık! 'da...

Talihsiz sakatlık! Galatasaray Doğa Sigorta'da...

Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Greg Whittington, 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak. Tedavisine devam edilen 'ın ise 1-2 hafta sonra giyebileceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sağ dizinde sakatlığı bulunan Whittington'ın tedavisine devam edildiği, 27 yaşındaki oyuncunun sahalara dönüşü için öngörülen sürenin ise 4-5 hafta olduğu belirtildi.

Açıklamada, Whittington'ın yanı sıra tedavilerine devam edilen , Lazeric Jones, Marko Arapovic, , ve 'ın son durumlarıyla ilgili bilgilendirmede bulunuldu. Sağ iç yan bağlarında esneme teşhisiyle tedavisine devam edilen Yiğit Arslan'ın takımla idmanlara başlamasına karşın 1-2 hafta sonra forma giyebileceği bildirildi. Jones ve Arapovic'in tedavilerini ülkelerinde sürdürdüğü aktarıldı. Adalesinde çekme olan Göksenin Köksal, sol diz çevresinde kas ödemi tespit edilen Emir Gökalp ve sağ dizinde ağrı bulunan Ege Arar'ın durumunun ise Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda bu akşam TOFAŞ ile yapılacak müsabakadan önce belli olacağı kaydedildi.

  1. 11.02.2020
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