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11 Şubat 2020, Salı
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Pınar Karşıyaka Dörtlü Final yolunda

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta zirve yarışındaki , yarın Solgar Vitamin 'nın çeyrek finalinde 'a konuk olacak.

Ankara Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi kazanan taraf yine aynı spor salonunda cuma günü başlayacak 'de Beko-Teksüt Bandırma eşleşmesinin galibiyle finale yükselmek için karşılaşacak. Daha önce yine antrenör yönetiminde 'nı 2014 yılında ilk kez kazanan Kaf-Kaf, 6 yıl sonra Sarıca'yla tekrar kupayı kaldırmayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılılar o sezon da çeyrek finalde , yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyip finalde 'i mağlup etmişti.

  1. 11.02.2020
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