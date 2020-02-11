Pınar Karşıyaka Dörtlü Final yolunda
ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta zirve yarışındaki Pınar Karşıyaka, yarın Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Türk Telekom'a konuk olacak.
Ankara Spor Salonu'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi kazanan taraf yine aynı spor salonunda cuma günü başlayacak Dörtlü Final'de Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma eşleşmesinin galibiyle finale yükselmek için karşılaşacak. Daha önce yine antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Türkiye Kupası'nı 2014 yılında ilk kez kazanan Kaf-Kaf, 6 yıl sonra Sarıca'yla tekrar kupayı kaldırmayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılılar o sezon da çeyrek finalde Türk Telekom, yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyip finalde Anadolu Efes'i mağlup etmişti.
- 11.02.2020
- Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i
- TFF'den bir ilk! Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası karar...
- Galatasaray yaz transferinde bombayı patlatıyor! Resmi teklif yapıldı
- Lazio Muriç için devreye girdi! İşte yapılacak teklif
- Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Kırklarelispor maçı 11'i
Pınar Karşıyaka Dörtlü Final yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.