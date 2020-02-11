Larkin son noktayı koydu
Türk vatandaşlığına geçen ve Basketbol Milli Takımı'nın formasını giyecek olan Shane Larkin'in ismini de değiştireceği iddia edilmişti. Yıldız oyuncu dün bir açıklama yapıp, "Türk vatandaşlığında da ismimi kullanmaya devam edeceğim" dedi.
Türk vatandaşlığına geçen ve Basketbol Milli Takımı'nın formasını giyecek olan Shane Larkin'in ismini de değiştireceği iddia edilmişti. Yıldız oyuncu dün bir açıklama yapıp, "Türk vatandaşlığında da ismimi kullanmaya devam edeceğim" dedi.
- 11.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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