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11 Şubat 2020, Salı
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Larkin son noktayı koydu

Larkin son noktayı koydu

vatandaşlığına geçen ve Takımı'nın formasını giyecek olan 'in ismini de değiştireceği iddia edilmişti. Yıldız oyuncu dün bir açıklama yapıp, "Türk vatandaşlığında da ismimi kullanmaya devam edeceğim" dedi.

vatandaşlığına geçen ve Takımı'nın formasını giyecek olan 'in ismini de değiştireceği iddia edilmişti. Yıldız oyuncu dün bir açıklama yapıp, "Türk vatandaşlığında da ismimi kullanmaya devam edeceğim" dedi.

  1. 11.2.2020
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