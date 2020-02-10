Tofaş hedefini belirledi! Yarı final...

2019-2020 Sezonunda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ilk devresini ilk 8 içerisinde tamamlayan takımların şampiyonluk mücadelesi vereceği kupanın çeyrek final ayağında TOFAŞ, deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta ile kozlarını paylaşacak. Mavi Yeşilliler, tek maç eleme sistemiyle oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde 14-16 Şubat tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonuna katılmaya hak kazanacak ve yarı finalde Darüşşafaka Tekfen - Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Ertuğrul Erdoğan idaresindeki Galatasaray Doğa Sigorta ile ligin ilk yarısında Bursa'da oynadığı maçı 112-93 kazanmayı başaran TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Kupası'nı daha önce 3 kez müzesine götürürken, 2017-2018 sezonunda ise final oynama başarısı göstermişti.

TOFAŞ ile Galatasaray arasındaki çeyrek final mücadelesi 11 Şubat Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Aytuğ Ekti, Ayşenur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.