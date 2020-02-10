Tofaş hedefini belirledi! Yarı final... - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
10 Şubat 2020, Pazartesi
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Tofaş hedefini belirledi! Yarı final...

Tofaş hedefini belirledi! Yarı final...

Tofaş Takımı, Solgar Vitamin Erkekler karşılaşmasında yarın ’ya konuk olacak. ’ndaki karşılaşma saat 21.00’de başlayacak.

2019-2020 Sezonunda Solgar Vitamin Erkekler heyecanı başlıyor. ING Süper Ligi'nde normal sezonun ilk devresini ilk 8 içerisinde tamamlayan takımların şampiyonluk mücadelesi vereceği kupanın ayağında TOFAŞ, deplasmanda ile kozlarını paylaşacak. Mavi Yeşilliler, tek maç eleme sistemiyle oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde 14-16 Şubat tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek organizasyonuna katılmaya hak kazanacak ve yarı finalde Darüşşafaka Tekfen - eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

idaresindeki Galatasaray Doğa Sigorta ile ligin ilk yarısında 'da oynadığı maçı 112-93 kazanmayı başaran TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Kupası'nı daha önce 3 kez müzesine götürürken, 2017-2018 sezonunda ise final oynama başarısı göstermişti.
TOFAŞ ile Galatasaray arasındaki çeyrek final mücadelesi 11 Şubat Salı günü 'nda oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı , Aytuğ Ekti, Ayşenur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

  1. 10.02.2020
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