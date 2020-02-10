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10 Şubat 2020, Pazartesi
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büyük erkekler basketbolda finalin adı belli oldu

Kayseri büyük erkekler basketbolda finalin adı belli oldu

Yaklaşık 2 aydır devam eden Büyük Erkekler Ligi'nde oynanan yarı final maçları sonucunda Rakibi İstem Koleji 86-62 yenen ve Spor Kulübü ve rakibi Sahabiye sporu 84-67 yenen Volkan Aksoy Spor Kulübü finale adlarını yazdırdılar.

Final maçı 12 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 20.30 da Kongre ve Spor Merkezi Spor Salonu'nda oynanacak. Finalde kazanan takım 'yi erkekler bölgesel temsil etmeye hak kazanacak. Hasketbol Genclik ve Spor Kulübü Antrenörü Hasan Aksoyak final maçı için yaptığı değerlendirmede " Çok zor ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Hak eden tarafın kazanacağı centilmence bir mücadele olmasını istiyor rakibimize başarılar diliyorum.. Sonuçta kazanan takım ilimizi en iyi şekilde gururla temsil edecek. Tüm severleri tribüne bekliyoruz." dedi
Ayrıca oynanan yarı final maçında ve Spor Kulübünün başarılı oyuncusu Mükremin Karakaya'nın burnu 5 yerden kırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sporcu yapılan müdahale sonucunda burnu alçıya alınarak taburcu edildi.

  1. 10.02.2020
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