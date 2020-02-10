Bahçeşehir’e Fenerbahçe tarifesi
THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'e son saniyede yenilen F.Bahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni farklı yenerek moral buldu:
THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris'e son saniyede yenilen F.Bahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni farklı yenerek moral buldu: 100-79. İlk çeyreği 24-19, devreyi de 48-37 önde geçen sarılacivertliler, final periyoduna ise 76-60 galip girdiler.
- 10.2.2020
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