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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Bahçeşehir’e tarifesi

Bahçeşehir’e Fenerbahçe tarifesi

'nde Zalgiris'e son saniyede yenilen F.Bahçe Beko, 'nde 'ni farklı yenerek moral buldu:

'nde Zalgiris'e son saniyede yenilen F.Bahçe Beko, 'nde 'ni farklı yenerek moral buldu: 100-79. İlk çeyreği 24-19, devreyi de 48-37 önde geçen sarılacivertliler, final periyoduna ise 76-60 galip girdiler.
  1. 10.2.2020
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