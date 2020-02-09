MAÇ SONUCU Galatasaray Doğa Sigorta 83-77 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta ile Meksa Yatırım Afyon Belediye karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Salonu'nda oynanan karşılaşmadan sarı-kırmızılılar 83-77'lik galibiyetle ayrıldı.

Maça iyi başlayan Afyon Bld. ilk periyodu 27-13 önde kapattı.

İkinci çeyrekte farkı eriten Galatasaray soyunma odasına girilirken farkı 3 sayıya indirdi: 40-43.

Son periyoda 61-60 Afyon üstünlüğüyle girilirken, final çeyreğinde toparlanan Aslan karşılaşmadan 6 sayı farkla galip ayrıldı.

Ligde 2 maç sonra kazanan Galatasaray toplamda 13. galibiyetini elde ederken, Afyon Belediye ise 12. kez mağlup oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kerem Baki, Duhan Köyiçi

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Harrison 10, Webster 15, Can Korkmaz 21, Poythress 2, Auguste 15, Hasan Emir Gökalp, Ege Arar 6, Caner Erdeniz 2, Ayberk Olmaz 12, Mehmet Utku Tuğsal

MEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYESPOR: Crawford 10, Hrovat 10, Sinan Sağlam 2, Aldridge 16, Zanna 8, Davis 24, Gani Erde Günaslan 5, Doğukan Şanlı, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Ali Tuncer

BEŞ FAUL: 34.40 Hrovat (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)

1. ÇEYREK: 13-27

DEVRE: 40-43

3. ÇEYREK: 60-61