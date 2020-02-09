MAÇ SONUCU Galatasaray Doğa Sigorta 83-77 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Afyon Belediye'yi konuk eden Galatasaray Doğa Sigorta, rakibini son periyottaki etkili oyunuyla 83-77 mağlup etti. 2 maç sonra kazanan Cimbom toplamda 13. galibiyetini aldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta ile Meksa Yatırım Afyon Belediye karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Salonu'nda oynanan karşılaşmadan sarı-kırmızılılar 83-77'lik galibiyetle ayrıldı.
Maça iyi başlayan Afyon Bld. ilk periyodu 27-13 önde kapattı.
İkinci çeyrekte farkı eriten Galatasaray soyunma odasına girilirken farkı 3 sayıya indirdi: 40-43.
Son periyoda 61-60 Afyon üstünlüğüyle girilirken, final çeyreğinde toparlanan Aslan karşılaşmadan 6 sayı farkla galip ayrıldı.
Ligde 2 maç sonra kazanan Galatasaray toplamda 13. galibiyetini elde ederken, Afyon Belediye ise 12. kez mağlup oldu.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kerem Baki, Duhan Köyiçi
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Harrison 10, Webster 15, Can Korkmaz 21, Poythress 2, Auguste 15, Hasan Emir Gökalp, Ege Arar 6, Caner Erdeniz 2, Ayberk Olmaz 12, Mehmet Utku Tuğsal
MEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYESPOR: Crawford 10, Hrovat 10, Sinan Sağlam 2, Aldridge 16, Zanna 8, Davis 24, Gani Erde Günaslan 5, Doğukan Şanlı, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Ali Tuncer
BEŞ FAUL: 34.40 Hrovat (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)
1. ÇEYREK: 13-27
DEVRE: 40-43
3. ÇEYREK: 60-61
- 09.02.2020
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