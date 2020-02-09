MAÇ SONUCU Galatasaray Doğa Sigorta 83-77 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri MAÇ SONUCU Galatasaray Doğa Sigorta 83-77 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

MAÇ SONUCU 83-77 Afyon Belediyespor

MAÇ SONUCU Galatasaray Doğa Sigorta 83-77 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor

'nin 19. haftasında 'yi konuk eden , rakibini son periyottaki etkili oyunuyla 83-77 mağlup etti. 2 maç sonra kazanan Cimbom toplamda 13. galibiyetini aldı.

'nin 19. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Salonu'nda oynanan karşılaşmadan sarı-kırmızılılar 83-77'lik galibiyetle ayrıldı.

Maça iyi başlayan Afyon Bld. ilk periyodu 27-13 önde kapattı.
İkinci çeyrekte farkı eriten Galatasaray soyunma odasına girilirken farkı 3 sayıya indirdi: 40-43.

Son periyoda 61-60 Afyon üstünlüğüyle girilirken, final çeyreğinde toparlanan Aslan karşılaşmadan 6 sayı farkla galip ayrıldı.

Ligde 2 maç sonra kazanan Galatasaray toplamda 13. galibiyetini elde ederken, Afyon Belediye ise 12. kez mağlup oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kerem Baki, Duhan Köyiçi

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Harrison 10, Webster 15, Can Korkmaz 21, Poythress 2, Auguste 15, Hasan Emir Gökalp, Ege Arar 6, Caner Erdeniz 2, Ayberk Olmaz 12, Mehmet Utku Tuğsal

MEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYESPOR: Crawford 10, Hrovat 10, Sinan Sağlam 2, Aldridge 16, Zanna 8, Davis 24, Gani Erde Günaslan 5, Doğukan Şanlı, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Ali Tuncer

BEŞ FAUL: 34.40 Hrovat (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)

1. ÇEYREK: 13-27

DEVRE: 40-43

3. ÇEYREK: 60-61

  1. 09.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU Galatasaray Doğa Sigorta 83-77 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN