Kartal'a potada darbe
Basketbol Ligi'nde dün Bandırma'ya konuk olan Beşiktaş, karşılaşmayı 85-64 kaybetti.
Basketbol Ligi'nde dün Bandırma'ya konuk olan Beşiktaş, karşılaşmayı 85-64 kaybetti. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Gaziantep-Darüşşafaka: 77-86, Türk Telekom-Tofaş: 68-67, Frutti Bursaspor-OGM Ormanspor: 90-88.
- 9.2.2020
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