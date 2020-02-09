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09 Şubat 2020, Pazar
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'a potada darbe

Kartal'a potada darbe

'nde dün Bandırma'ya konuk olan , karşılaşmayı 85-64 kaybetti.

'nde dün Bandırma'ya konuk olan , karşılaşmayı 85-64 kaybetti. Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı: Gaziantep-Darüşşafaka: 77-86, Türk Telekom-Tofaş: 68-67, Frutti Bursaspor-OGM Ormanspor: 90-88.
  1. 9.2.2020
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