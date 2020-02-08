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08 Şubat 2020, Cumartesi
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'nde 4 maç oynandı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 4 maç oynandı

Baketbol Süper Ligi'nde 19. hafta heyecanı 4 maçla başladı. sahasında konuk ettiği 'yı 85-64 mağlup ederken, ise deplasmanda 'u 86-77'lik skorla devirdi. Başkent temsilcisi 'ı 68-67, da Ormanspor'u 90-88 mağlup etti.

'nde 19'uncu hafta 4 maçla başladı. Son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle üst sıraları zorlayan , 'ya deplasmanda 21 sayı farkla 85-64 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 10. yenilgisini alırken, Bandırma ise 10. kez kazandı.

Başkent Ankara'da oynanan nefes kessen maçta , 'ı 68-67 mağlup edip play-off yolunda kritik bir galibiyet aldı.

Normal sezonu ilk 4'te bitirip play-off'a ev sahibi avantajıyla girmek isteyen ise konuk olduğu 'u 86-77 devirip 12. kez kazandı.

Play-off'u hedefleyen da sahasında OGM Ormanspor engelini 90-88'lik skorla aşarak 8. galibiyetini elde etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde günün sonuçları:

Basketbol-Darüşşafaka Tekfen: 77-86

Teksüt Bandırma-Beşiktaş Sompo Sigorta: 85-64

Türk Telekom-TOFAŞ: 68-67

Frutti Extra Bursaspor-OGM Ormanspor: 90-88

  1. 08.02.2020
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