ING Basketbol Süper Ligi'nde 4 maç oynandı
ING Baketbol Süper Ligi'nde 19. hafta heyecanı 4 maçla başladı. Teksüt Bandırma sahasında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 85-64 mağlup ederken, Darüşşafaka Tekfen ise deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 86-77'lik skorla devirdi. Başkent temsilcisi Türk Telekom TOFAŞ'ı 68-67, Frutti Extra Bursaspor da Ormanspor'u 90-88 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 19'uncu hafta 4 maçla başladı. Son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle üst sıraları zorlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, Teksüt Bandırma'ya deplasmanda 21 sayı farkla 85-64 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 10. yenilgisini alırken, Bandırma ise 10. kez kazandı.
Başkent Ankara'da oynanan nefes kessen maçta Türk Telekom, TOFAŞ'ı 68-67 mağlup edip play-off yolunda kritik bir galibiyet aldı.
Normal sezonu ilk 4'te bitirip play-off'a ev sahibi avantajıyla girmek isteyen Darüşşafaka Tekfen ise konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 86-77 devirip 12. kez kazandı.
Play-off'u hedefleyen Frutti Extra Bursaspor da sahasında OGM Ormanspor engelini 90-88'lik skorla aşarak 8. galibiyetini elde etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nde günün sonuçları:
Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen: 77-86
Teksüt Bandırma-Beşiktaş Sompo Sigorta: 85-64
Türk Telekom-TOFAŞ: 68-67
Frutti Extra Bursaspor-OGM Ormanspor: 90-88
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