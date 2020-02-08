ING Basketbol Süper Ligi'nde 4 maç oynandı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 19'uncu hafta 4 maçla başladı. Son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle üst sıraları zorlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, Teksüt Bandırma'ya deplasmanda 21 sayı farkla 85-64 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 10. yenilgisini alırken, Bandırma ise 10. kez kazandı.

Başkent Ankara'da oynanan nefes kessen maçta Türk Telekom, TOFAŞ'ı 68-67 mağlup edip play-off yolunda kritik bir galibiyet aldı.

Normal sezonu ilk 4'te bitirip play-off'a ev sahibi avantajıyla girmek isteyen Darüşşafaka Tekfen ise konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 86-77 devirip 12. kez kazandı.

Play-off'u hedefleyen Frutti Extra Bursaspor da sahasında OGM Ormanspor engelini 90-88'lik skorla aşarak 8. galibiyetini elde etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde günün sonuçları:

Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen: 77-86

Teksüt Bandırma-Beşiktaş Sompo Sigorta: 85-64

Türk Telekom-TOFAŞ: 68-67

Frutti Extra Bursaspor-OGM Ormanspor: 90-88