Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında ağırladığı rakibi karşısında mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Son 7 maçında aldığı 6 galibiyetle iyi bir ivme yakalayan Fenerbahçe Beko 7. sırada yer alırken Maccabi Fox Tel Aviv 5. sırada bulunuyor. Peki Fenerbahçe Beko - Maccabi Fox Tel Aviv maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte tüm bu soruların yanıtları ve detaylar...

FENERBAHÇE BEKO - MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 24. haftasında Fenerbahçe, Maccabi Fox Tel Aviv'i konuk ediyor. Fenerbahçe - Maccabi Fox Tel Aviv basketbol maçı 7 Şubat Cuma günü saat 20.45'te başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Ligde toplam 11 galibiyete ulaşan ve bu sezon ilk kez play-off potasına giren Fenerbahçe Beko, 7. sırada yer alıyor. Maccabi FOX ise 15 galibiyet ve 8 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.

AVRUPA'DA 533. MAÇ

Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmayla Avrupa kupalarında 533. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 532 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 330 maçın 195'ini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO PLAY-OFF POTASINDA

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın Zenit takımını 73-68 yendi.

Avrupa Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertli takım, 11. galibiyetini alarak play-off potasına girdi. Zenit ise 16. kez mağlup oldu.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 5. dakikasını Fenerbahçe Beko 9-6 önde geçti. Ribauntlarda üstünlük kuran Zenit, bulduğu 7-0'lık seriyle 7. dakikada 13-9 üstünlük kurdu. Sloukas, Vesely, Datome ve Williams'ın elinden 10-0'lık seri bulan sarı-lacivertliler, son saniyelerde yediği baskete engel olamasa da ilk çeyreği 19-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, arka arkaya isabetli şutlar atarak 14. dakikada farkı çift haneye çıkardı: 17-30. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 17. dakikada 17 sayılık (20-37) fark yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, devre arasına 41-32 galip durumda girdi.

Mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan ev sahibi ekip, 25. dakikada farkı 4 sayıya kadar (44-48) indirdi. Kalan bölümde iki takımın da skor üretmekte zorlandı ve üçüncü çeyrek 54-50 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle sona erdi.

Son periyotta Westermann ve Williams'ın dış atışlardan kaydettiği isabetli şutlarla skor üreten Fenerbahçe Beko, sahadan 73-68 galip ayrıldı.