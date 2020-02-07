Fenerbahçe Beko - Maccabi FOX Tel Aviv | CANLI
Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'in 24. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz 23 hafta sonunda 11 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, 7. sırada yer alıyor. Play-off yolunda kritik öneme sahip mücadelede hata yapmak istemeyen sarı-lacivertlilerde hedef mutlak galibiyet. Kritik maçın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında ağırladığı rakibi karşısında mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Son 7 maçında aldığı 6 galibiyetle iyi bir ivme yakalayan Fenerbahçe Beko 7. sırada yer alırken Maccabi Fox Tel Aviv 5. sırada bulunuyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
MAÇ BAŞLADI
FENERBAHÇE BEKO - MACCABI FOX
DÖRDÜNCÜ PERİYOT OYNANIYOR 75-74
ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU 63-64
İLK YARI SONUCU 40-41
İLK PERİYOT SONUCU 23-20
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FENERBAHÇE BEKO - MACCABI FOX MAÇI HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi 24. haftasında Fenerbahçe, Maccabi Fox Tel Aviv'i konuk ediyor. Fenerbahçe - Maccabi Fox Tel Aviv basketbol maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanıyor ve mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanıyor.
Ligde toplam 11 galibiyete ulaşan ve bu sezon ilk kez play-off potasına giren Fenerbahçe Beko, 7. sırada yer alıyor. Maccabi FOX ise 15 galibiyet ve 8 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.
AVRUPA'DA 533. MAÇ
Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmayla Avrupa kupalarında 533. mücadelesine çıktı.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 532 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 330 maçın 195'ini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.
FENERBAHÇE BEKO PLAY-OFF POTASINDA
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın Zenit takımını 73-68 yendi.
Avrupa Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertli takım, 11. galibiyetini alarak play-off potasına girdi. Zenit ise 16. kez mağlup oldu.
Karşılıklı sayılarla başlayan maçın 5. dakikasını Fenerbahçe Beko 9-6 önde geçti. Ribauntlarda üstünlük kuran Zenit, bulduğu 7-0'lık seriyle 7. dakikada 13-9 üstünlük kurdu. Sloukas, Vesely, Datome ve Williams'ın elinden 10-0'lık seri bulan sarı-lacivertliler, son saniyelerde yediği baskete engel olamasa da ilk çeyreği 19-15 önde tamamladı.
İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, arka arkaya isabetli şutlar atarak 14. dakikada farkı çift haneye çıkardı: 17-30. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 17. dakikada 17 sayılık (20-37) fark yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, devre arasına 41-32 galip durumda girdi.
Mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan ev sahibi ekip, 25. dakikada farkı 4 sayıya kadar (44-48) indirdi. Kalan bölümde iki takımın da skor üretmekte zorlandı ve üçüncü çeyrek 54-50 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle sona erdi.
Son periyotta Westermann ve Williams'ın dış atışlardan kaydettiği isabetli şutlarla skor üreten Fenerbahçe Beko, sahadan 73-68 galip ayrıldı.
- 07.02.2020
- Güncelleme: 07.02.2020 22:37
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