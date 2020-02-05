Galatasaray John Robertson'u resmen açıkladı!

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımı, 1.80 boyundaki 31 yaşındaki guard John Roberson ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Sarı lacivertlilerin konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız sezon ortasında kadrosunu takviye etmek için yaptığı çalışmalar kapsamında Birleşik Amerikalı oyuncu John Roberson'la sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

1.80 boyunda ve 31 yaşındaki oyuncu, guard pozisyonunda görev alıyor. Üç kıtada profesyonel basketbol tecrübesi bulunan deneyimli oyuncu, uzun mesafeli şutlardaki başarısıyla keskin bir şutör olarak dikkat çekiyor.

28 Ekim 1988'de Kansas City'de dünyaya gelen oyuncu kolej kariyerine 2007 yılında Texas Tech'te başladı. Kolej seviyesinde oynadığı dört yılda 13.7 sayı, 4.9 asist, 2.6 ribaunt ortalamalarını tutturdu. Okulundan tüm zamanlarda en çok asist yapan ve süre alan basketbolcu unvanıyla mezun olan Roberson 2011 yılında Slovenya'nın Zlatorog Lasko takımıyla anlaşarak profesyonel oldu. Burada geçirdiği bir sezonun ardından ülkesinde South Carolina Warriors ve Ekvador ekibi Comunikt'in formasını giyen Roberson, Güney Amerika ülkesinde 23 sayı, 8 asistlik sezon ortalamalarıyla parlamasının ardından 2012-13 sezonunun başında İsviçre'nin BC Monthey takımına transfer oldu.

Orta Avrupa ekibinde 17.7 sayı, 5.1 asist, 4 top çalma ortalamalarını tutturarak parlayan Roberson sezon ortasında İsveç ekibi Sodertalje Kings'e transfer oldu. 13 sayı, 4 asist, 2.4 ribaunt ortalamalarla oynadığı takımda 2012-13 sezonunda İsveç şampiyonluğuna ulaşan Birleşik Amerikalı oyuncu 2013-14 sezonunda da 18 sayı, 6.4 asist, 3.6 ribauntla oynadı.

2014-15 sezonu başında Macaristan'ın BC Atomeromu takımına transfer olan Roberson burada da 13 sayı, 3.8 asist, 3.3 ribaunt ve 1.5 top çalma ortalamalarını tutturmasının ardından sezon ortasında eski takımı Sodertalje Kings'e döndü ve 18 sayı, 6.2 asist, 3.4 ribaunt, 1.8 top çalma ortalamalarıyla Lig MVP'si, Final MVP'si ödüllerini alarak takımını bir başka İsveç şampiyonluğuna taşıdı.

2015-16 sezonu başında Fransa'nın Elan Chalon takımına transfer olan 31 yaşındaki guard burada da 14.8 sayı, 6 asist ortalamalarıyla istikrarlı çizgisini korudu. FIBA Europe Cup'ta takımıyla üçüncü olan ve Fransa Lig Kupası'nda final oynayan Roberson, Chalon'daki performansıyla Avrupa basketbolunda ismini duyurmaya başladı. 2016-17 sezonunda da Fransız ekibiyle yola devam eden keskin şutör takımıyla Fransa ProA Ligi şampiyonluğu yaşayıp FIBA Europe Cup'ta final oynarken 16 sayı, 7 asist ortalamalarıyla verimli bir sezon geçirerek parladı.

2017-18 sezonunda Fransa'nın Asvel takımına transfer olan Roberson yeşil-beyazlı ekiple 7DAYS EuroCup'ta Top 16 turunda boy gösterdi. Sezon boyu 16 sayı, 4 asist ortalamalarıyla oynayan Roberson üç sayı çizgisinin gerisinde %52'yle isabet bulurken Gran Canaria'ya karşı oynanan normal sezon karşılaşmasında 11 üçlük isabeti bularak bir EuroCup maçında yayın gerisinden en çok üçlük atan oyuncu olarak tarihe geçti.

2018-19 sezonunun başında Rusya'nın Enisey takımıyla anlaşan Roberson burada da 14.2 sayı, 5.5 asist ve 1.1 top çalma ortalamalarını tutturmayı başardı. 2019-20 sezonu başında South East Melbourne Phoenix takımına transfer olarak Avustralya basketbolunun en üst seviyesinde boy gösteren Roberson burada da 20.7 sayı, 5.4 asist, 2.1 ribauntla oynarken %45'le maç başına 4.1 üçlük isabeti bulmayı başardı.

Oyuncumuza Galatasaray Doğa Sigorta'ya hoş geldin der, sezonun kalan bölümünde formamız altında başarılar dileriz."