CANLI | Zenit - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında bu akşam Rusya'nın Zenit takımına konuk oluyor. Zorlu müsabaka beIN Sports Haber kanalından şifresiz olarak ekranlara geliyor.

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ZENIT - FENERBAHÇE BEKO

İLK PERİYOT SONUCU 15-19

İLK YARI SONUCU 32-41

ÜÇÜNCÜ PERİYOT OYNANIYOR 42-46

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MAÇTAN NOTLAR

Son 6 maçının 5'ini kazanarak yükselişe geçen ve play-off sınırıyla arasında sadece 1 galibiyet bulunan sarı-lacivertliler, 10 galibiyetle 9. sırada yer alıyor.

Zenit ise 7 galibiyetle 18 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısındaki maçta Zenit, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda son saniye basketiyle 84-81 galip gelmişti.

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 532. maçına Zenit karşısında çıkıyor.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 531 karşılaşmada 305 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 329 maçın 194'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ 532. SINAVI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 532. maçına Zenit karşısında çıkıyor. Sarı Lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 531 karşılaşmada 305 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de ise yaptığı 329 maçın 194'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında 30 Ocak Perşembe günü Mercedes-Benz Arena'da Alba Berlin'e konuk oldu. Sarı Lacivertli ekip, rakibini son çeyrekteki etkili oyunuyla 70-74 yendi ve son altı maçında beşinci, toplamda ise 22 hafta sonunda 10. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da 34 dakika sahada kalan Jan Vesely 10 sayı, 6 ribaund, 2 asist, 3 blok ve 1 top çalma üreterek 23 verimlilik puanına ulaştı.

Fenerbahçe, son resmi maçına ise ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktı. Fenerbahçe Beko, 2 Şubat Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ettiği Türk Telekom'u 91-67 ile geçerek 18. maçında 14. kez kazandı. Sarı Lacivertlilerde Derrick Williams 31, Melih Mahmutoğlu ise 16 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko'da Joffrey Lauvergne, ailevi nedenlerden dolayı St. Petersburg kafilesinde yer almıyor. Takımımızda Zenit maçı kadrosunda yer almayacak diğer isimler ise Berkay Candan, Egehan Arna, Ergi Tırpancı, Ekrem Sancaklı ve Tarık Biberovic.