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02 Şubat 2020, Pazar
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CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko - Türk Telekom

Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında BEKO, evinde 'u ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden naklen ve canlı olarak izleyebilirsiniz. Türk Telekom, bu sezon ligde oynadığı 17 maçta 8 galibiyet elde etti. Fenerbahçe Beko'nun ise 13 galibiyeti bulunuyor.

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  1. 02.02.2020
  2. Güncelleme: 02.02.2020 15:50
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