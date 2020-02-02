CANLI İZLE | Fenerbahçe Beko - Türk Telekom
Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe BEKO, evinde Türk Telekom'u ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden naklen ve canlı olarak izleyebilirsiniz. Türk Telekom, bu sezon ligde oynadığı 17 maçta 8 galibiyet elde etti. Fenerbahçe Beko'nun ise 13 galibiyeti bulunuyor.
- 02.02.2020
- Güncelleme: 02.02.2020 15:50
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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