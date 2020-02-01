Kobe anısına
Helikopter kazasında hayatını kaybeden yıldız basketbolcu için format değiştirildi. Üç periyotta atılan sayılara Kobe’nin numarası 24 eklenip hedef sayı belirlenecek.
SON ÇEYREK SÜRESİZ OLACAK
Son çeyrek süresiz oynanacak ve hedef sayıya ulaşan ekip, maçını kazanacak. Örneğin; ilk üç periyot sonunda 100-95'lik skor oluştu. Buna göre son periyotta ulaşılması gereken skor 124 olacak. Bu durumda 100 sayı atan takım 24, 95 sayı kaydeden ekip de 29 sayı atarak parkeden galip ayrılmaya çalışacak. Organizasyonda periyot başına 100, maçı kazanan takıma 200 bin dolar ödül verilecek.
- 1.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Kobe anısına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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