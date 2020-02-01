Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz mi?

Geçtiğimiz hafta Anadolu Efes'i deviren Beşiktaş ligde aldığı 8 galibiyetle 8. sırada yer alırken, konuk ekip Galatasaray 5. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısındaki mücadelede Galatasaray rakibini 74-65 ile geçerek sevinen taraf olmuştu.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak. TİVİBU Spor 2 ekranlarında yayınlanırken TRT SPOR 2 kanalından da şifresiz bir şekilde izlenilebilecek. Mücadeleyi Erşan Kartal, Kaan Büyükçil ve Orhan Çağrı Hekimoğlu üçlüsü yönetecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, lider Anadolu Efes'i uzatmada 104-98 mağlup edip, büyük bir sürprize imza atmıştı. Bu sonucun ardından Efes, 13 maç sonra yenilgi yaşamıştı. Galatasaray ise ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji ile deplasmanda oynadığı son karşılaşmayı ise 92-71 kaybetmişti.