Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz mi?
Beşiktaş ile Galatasaray ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta zorlu ekip Anadolu Efes'i mağlup eden Beşiktaş bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Ligde 5. sırada bulunan Galatasaray'da karşılaşmadan kayıpsız ayrılmak istiyor. Peki Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz mi? Tüm bu soruların cevabını haberimizden bulabilirsiniz.
Geçtiğimiz hafta Anadolu Efes'i deviren Beşiktaş ligde aldığı 8 galibiyetle 8. sırada yer alırken, konuk ekip Galatasaray 5. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısındaki mücadelede Galatasaray rakibini 74-65 ile geçerek sevinen taraf olmuştu.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak. TİVİBU Spor 2 ekranlarında yayınlanırken TRT SPOR 2 kanalından da şifresiz bir şekilde izlenilebilecek. Mücadeleyi Erşan Kartal, Kaan Büyükçil ve Orhan Çağrı Hekimoğlu üçlüsü yönetecek.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, lider Anadolu Efes'i uzatmada 104-98 mağlup edip, büyük bir sürprize imza atmıştı. Bu sonucun ardından Efes, 13 maç sonra yenilgi yaşamıştı. Galatasaray ise ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji ile deplasmanda oynadığı son karşılaşmayı ise 92-71 kaybetmişti.
- 01.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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