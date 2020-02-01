Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz mi? - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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- basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz mi?

Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz mi?

ile 'nin 18. haftasında karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta zorlu ekip 'i mağlup eden Beşiktaş bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Ligde 5. sırada bulunan Galatasaray'da karşılaşmadan kayıpsız ayrılmak istiyor. Peki Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz mi? Tüm bu soruların cevabını haberimizden bulabilirsiniz.

Geçtiğimiz hafta 'i deviren ligde aldığı 8 galibiyetle 8. sırada yer alırken, konuk ekip 5. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısındaki mücadelede Galatasaray rakibini 74-65 ile geçerek sevinen taraf olmuştu.

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Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 17.30'da başlayacak. TİVİBU Spor 2 ekranlarında yayınlanırken SPOR 2 kanalından da şifresiz bir şekilde izlenilebilecek. Mücadeleyi Erşan Kartal, Kaan Büyükçil ve Orhan Çağrı Hekimoğlu üçlüsü yönetecek.

'nin 17. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, lider Anadolu Efes'i uzatmada 104-98 mağlup edip, büyük bir sürprize imza atmıştı. Bu sonucun ardından Efes, 13 maç sonra yenilgi yaşamıştı. Galatasaray ise ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji ile deplasmanda oynadığı son karşılaşmayı ise 92-71 kaybetmişti.

  1. 01.02.2020
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