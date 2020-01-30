Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi?

THY Euroleague temsilcilerimizden Anadolu Efes, Kızılyıldız deplasmanına çıkıyor. THY Avrupa Ligi'nde 18 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Anadolu Efes liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde 9 galibiyet ve 12 yenilgisi bulunan Kızılyıldız mts ise averajla 10. sırada yer alıyor. İşte zorlu karşılaşmaya dair detaylar...

KIZILYILDIZ-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? MAÇ ŞİFRESİZ Mİ

Anadolu Efes, THY Euroleague 22. hafta maçında Cuma günü deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da 21.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.

18 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Anadolu Efes liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde 9 galibiyet ve 12 yenilgisi bulunan Kızılyıldız mts ise averajla 10. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 85-70'lik skorla kazanmıştı.

THY Euroleague'de zirvede yer alan Anadolu Efes, 22. haftada deplasmanda Sırp ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında İstanbul'daki maçı Efes 85-70'lik skorla kazanmıştı.

THY Euroleague'in 22. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 21.00'de deplasmanda Sırp ekibi Kızılyılız ile karşılaşacak. Euroleague'de 21. haftanın ardından Efes 18 galibiyet, 3 mağlubiyet ile liderlik koltuğunda oturuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ile 10. sırada yer alıyor.

Avrupa arenasındaki 680. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 679 karşılaşmada 382 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise 432. karşılaşmasını oynayacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 431 karşılaşmada 225 galibiyet ve 206 yenilgi elde etti.

8. RANDEVU

Kızılyıldız ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar söz konusu müsabakalarda 5 kez parkeden galip ayrılan taraf olurken, Sırp temsilcisi ise 2 kez rakibini mağlup etti. Sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 85-70'lik skorla kazanmıştı.

6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR

Son olarak evinde CSKA Moskova'ya mağlup olan Efes, bu maçtan sonra oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı. Lacivert-beyazlılar, Sırp ekibi karşısında serisini sürdürerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Geçen hafta Real Madrid deplasmanından galibiyetle dönen Efes, Sırbistan'daki Kızılyıldız müsabakasının ardından gelecek hafta da Rusya'da CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Lacivert-beyazlılar daha sonra Zalgiris Kaunas ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Efes, bu maçın ardından tekrar deplasman serisine çıkacak ve Bayern Münih, Alba Berlin ve Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes 87.0 sayı, 34.0 ribaund ve 17.7 asist ortalamalarıyla, Kızılyıldız ise 75.0 sayı, 34.4 ribaund ve 15.5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 21.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Sırp temsilcisinde de Lorenzo Brown 14.1 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.