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27 Ocak 2020, Pazartesi
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, 'li basketbolcu 'i transfer etti

Olympiakos, ABD'li basketbolcu Octavius Ellis'i transfer etti

'ın Basketbol Takımı, 'li pivot 'i kadrosuna kattı. Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesi veren Olympiakos, 21 maçta elde ettiği 8 galibiyetle 12. sırada yer aldı.

Kulübü, 26 yaşındaki Ellis ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Karadağ'ın Mornar Bar ve 'nın Enisey takımlarında oynayan Ellis, 2017'den bu yana ekibi 'ta görev yapıyordu.

Ellis, bu sezon Promitheas Patras formasıyla ULEB 'nda 10,8 sayı, 6,8 ribaunt ve 1,1 blok ortalamaları yakaladı.

  1. 27.01.2020
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