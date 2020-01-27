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27 Ocak 2020, Pazartesi
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hayatını kaybetti

Kobe Bryant hayatını kaybetti

Dünya tarihinin en iyileri arasında gösterilen , helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Dünya tarihinin en iyileri arasında gösterilen , helikopter kazasında hayatını kaybetti. Dün sabah, Kaliforniya'nın Calabasas şehrinde düşen Sikorsky S-76 türü helikopterde bulunan 5 kişinin de (küçük kızı Gianna da dahil) hayatını kaybettiği belirtildi. Üzücü olay sonrası NBA'de maçlar ertelendi.

  1. 27.1.2020
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