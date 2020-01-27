Kobe Bryant hayatını kaybetti
Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.
Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti. Dün sabah, Kaliforniya'nın Calabasas şehrinde düşen Sikorsky S-76 türü helikopterde bulunan 5 kişinin de (küçük kızı Gianna da dahil) hayatını kaybettiği belirtildi. Üzücü olay sonrası NBA'de maçlar ertelendi.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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