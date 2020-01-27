Kobe Bryant hayatını kaybetti

Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti. Dün sabah, Kaliforniya'nın Calabasas şehrinde düşen Sikorsky S-76 türü helikopterde bulunan 5 kişinin de (küçük kızı Gianna da dahil) hayatını kaybettiği belirtildi. Üzücü olay sonrası NBA'de maçlar ertelendi.