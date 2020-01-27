Efes’e Kartal darbesi: 98-104
Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda A.Efes'i uzatmalarda (normal süre 86- 86) 104-98 yendi.
Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda A.Efes'i uzatmalarda (normal süre 86- 86) 104-98 yendi. Siyah-beyazlılar 8. galibiyetine imza atarken, Avrupa Ligi ve lig lideri Anadolu Efes, 13 maç sonra mağlup oldu.
- 27.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Efes’e Kartal darbesi: 98-104 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.