Efes’e Kartal darbesi: 98-104 - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
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Efes’e darbesi: 98-104

Efes’e Kartal darbesi: 98-104

'nde , deplasmanda A.Efes'i uzatmalarda (normal süre 86- 86) 104-98 yendi.

Basketbol Süper Ligi'nde , deplasmanda A.Efes'i uzatmalarda (normal süre 86- 86) 104-98 yendi. Siyah-beyazlılar 8. galibiyetine imza atarken, Avrupa Ligi ve lig lideri , 13 maç sonra mağlup oldu.

  1. 27.1.2020
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