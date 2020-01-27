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27 Ocak 2020, Pazartesi
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’yi geçti

Beşiktaş Kayseri’yi geçti

'nin 16. haftasında , evinde 'yi 84-62 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında , evinde 'yi 84-62 yendi. 8 galibiyete ulaşan siyah-beyazlı kadınlar, 4. sıraya yerleşti. 7. yenilgisini alan Kayseri ise 9. sıraya düştü.

  1. 27.1.2020
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