Basketbolda Avrupa kupaları maçlarında Bryant ve Archibald için saygı duruşu yapılacak - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
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Basketbolda Avrupa kupaları maçlarında Bryant ve Archibald için saygı duruşu yapılacak

Basketbolda Avrupa kupaları maçlarında Bryant ve Archibald için saygı duruşu yapılacak

ve ULEB 'nda bu hafta oynanacak maçlarda, hayatını kaybeden basketbolcular ve için bir dakikalık saygı duruşu yapılacak.

'nin Twitter hesabında yer alan açıklamada, yaşamını yitiren basketbolcular 'li ve İskoç 'ın bu haftaki Avrupa Ligi 22. hafta maçları ile ULEB son 16 turu 4. hafta karşılaşmaları öncesi yapılacak bir dakikalık saygı duruşuyla anılacağı belirtildi.

Amerikan Ligi'nde (NBA) ile efsane haline gelen Kobe Bryant, dün ABD'de gerçekleşen helikopter kazasında, NBA'de , , , ve İspanya'da Joventut Badalona, gibi takımlarda oynayan Robert Archibald ise 25 Ocak'ta ABD'deki evinde hayatını kaybetmişti.

  1. 27.01.2020
  2. Güncelleme: 27.01.2020 22:06
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