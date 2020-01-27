Aktüel haberler (27.01.20)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
Finlandiya'da düzenlenen Espoo Cup'ta Epe kategorisinde Finlandiyalı rakibi Koski'yi 14-13 yenen Cengizhan Öner, altın madalyanın sahibi oldu.
NBA'de Cleveland'da oynayan Cedi Osman, depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında 385 bin TL civarında yardım toplandığı açıkladı.
Judo Federasyonu'nun Kilis'teki Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya 62 ilden 371 kız ve 506 erkek katıldı.
İtalya Serie A'nın şampiyonluk adaylarından Inter, konuk ettiği Cagliari ile 1-1 berabere kaldı. Mavi-siyahlılar, üst üste 3. beraberlikle yara aldı.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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