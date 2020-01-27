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27 Ocak 2020, Pazartesi
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haberler (27.01.20)

Aktüel haberler (27.01.20)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Finlandiya'da düzenlenen Espoo Cup'ta Epe kategorisinde Finlandiyalı rakibi Koski'yi 14-13 yenen Cengizhan Öner, altın madalyanın sahibi oldu.

NBA'de Cleveland'da oynayan , depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında 385 bin TL civarında yardım toplandığı açıkladı.

Judo Federasyonu'nun 'teki 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya 62 ilden 371 kız ve 506 erkek katıldı.

Serie A'nın şampiyonluk adaylarından Inter, konuk ettiği Cagliari ile 1-1 berabere kaldı. Mavi-siyahlılar, üst üste 3. beraberlikle yara aldı.

  1. 27.1.2020
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