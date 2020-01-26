Fenerbahçe Beko'ya şok! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
26 Ocak 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko'ya şok!

'ya şok!

Fenerbahçe Beko'ya şok!

, ING Süper Ligi'nin 17. haftasında Basketbol'a deplasmanda 81-70 mağlup oldu. Obradovic, "Rakip maçı daha çok istedi" dedi.

, ING Süper Ligi'nin 17. haftasında Basketbol'a deplasmanda 81-70 mağlup oldu. Obradovic, "Rakip maçı daha çok istedi" dedi.

  1. 26.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Beko'ya şok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN