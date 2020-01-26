Fenerbahçe Beko'ya şok!
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Gaziantep Basketbol'a deplasmanda 81-70 mağlup oldu. Obradovic, "Rakip maçı daha çok istedi" dedi.
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Gaziantep Basketbol'a deplasmanda 81-70 mağlup oldu. Obradovic, "Rakip maçı daha çok istedi" dedi.
- 26.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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