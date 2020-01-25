Bahçeşehir koleji Galatasaray Doğa Sigorta'yı yendi
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-71 yendi. Bahçeşehir Koleji bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılı takım ise 5. kez mağlup oldu.
Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Göksenin Köksal ve Poythress ile etkili olan Galatasaray Doğa Sigorta, ilk periyodu 25-21 önde bitirdi.
İkinci periyotta Golden'ın önderliğinde organize hücumlarla skor bulan Bahçeşehir Koleji, 17. dakikada 36-31 öne geçti. Yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen Galatasaray Doğa Sigorta karşısında boyalı alanda sayı üretmeye devam eden ev sahibi takım, soyunma odasına 45-35 önde gitti.
Bahçeşehir Koleji etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıdı. Ev sahibi takım, hem savunma hem de hücumda zorlanan rakibi karşısında üst üste basketler bularak 27. dakikada farkı 22 sayıya (65-43) çıkardı. Bahçeşehir Koleji, Golden'i son andaki basketiyle üçüncü çeyreği de 75-51 üstün tamamladı.
Son periyotta da farkı çift hanelerde tutmayı başaran Bahçeşehir Koleji, maçı 92-71 kazandı.
Müsabakada öncesinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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