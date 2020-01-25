Aslan’ın rakibi Bahçeşehir
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında dört maç var: 13.00: Bahçeşehir- G.Saray, 15.15: İTÜ-Tofaş, 17.30: Bursa-Darüşşafaka, 20.00: Bandırma-Orman. Kadınlarda bugün: 13.00: Elazığ-Çankaya, 14.00: Adana- İzmit, Orman-Samsun, 16.00: Botaş-Çukurova.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında dört maç var: 13.00: Bahçeşehir- G.Saray, 15.15: İTÜ-Tofaş, 17.30: Bursa-Darüşşafaka, 20.00: Bandırma-Orman. Kadınlarda bugün: 13.00: Elazığ-Çankaya, 14.00: Adana- İzmit, Orman-Samsun, 16.00: Botaş-Çukurova.
- 25.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Aslan’ın rakibi Bahçeşehir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.