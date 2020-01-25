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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Aslan’ın rakibi Bahçeşehir

Aslan’ın rakibi Bahçeşehir

'nin 17. haftasında dört maç var: 13.00: Bahçeşehir- G.Saray, 15.15: İTÜ-Tofaş, 17.30: Bursa-Darüşşafaka, 20.00: Bandırma-Orman. Kadınlarda bugün: 13.00: Elazığ-Çankaya, 14.00: , Orman-Samsun, 16.00: Botaş-Çukurova.

'nin 17. haftasında dört maç var: 13.00: Bahçeşehir- G.Saray, 15.15: İTÜ-Tofaş, 17.30: Bursa-Darüşşafaka, 20.00: Bandırma-Orman. Kadınlarda bugün: 13.00: Elazığ-Çankaya, 14.00: , Orman-Samsun, 16.00: Botaş-Çukurova.

  1. 25.1.2020
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