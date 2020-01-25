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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Arda'dan Cedi'ye destek! için birlik oldular

Arda'dan Cedi'ye destek! Elazığ için birlik oldular

Yıldız sporculardan 'a destek yağıyor. 24 Ocak'ta felaketiyle sarsılan Elazığ'a yıldız sporcular , ve birlik olup destek çıktı. Sosyal medyada Cedi Osman'ın başlattığı akıma katılan Arda Turan, 'de oynanacak olan - maçında atılacak olan her 3 sayılık isabet için 100 dolar bağış yapacak.

ve 'dan 'a destek geldi. 'deki gururumuz Cedi Osman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, - maçında atılacak her 3 sayı için 100 dolar bağış yapacağını duyururken, Arda Turan'dan da bu akıma destek geldi.

Cedi Osman yaptığı açıklada, ''Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers – maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 Amerikan doları bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz!'' ifadelerini kullandı.



ARDA TURAN DA AKIMA KATILDI!
32 yaşındaki futbolcu Arda Turan da Cedi Osman'ın başlattığı akıma katıldığını sosyal medyadan duyurdu. Arda Turan açıklamasında, ''Güzel yürekli kardeşim.(Cedi Osman) Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın.'' dedi.

BİR DESTEK DE NURİ ŞAHİN'DEN

Cedi Osman'ın başlattığı akıma Arda Turan'ın ardından Nuri Şahin de katıldı. hesabından Cedi'nin tweetini alıntılayan Şahin, "Teke tek yapsak senle boy ölçüşemem o yüzden elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak. Her 3 sayı için benden de aynı miktarı yaz kardeşim" ifadelerini kullandı.

SHANE LARKIN'DEN DE ELAZIĞ'A DESTEK!

'in yıldız futbolcusu de Elazığ'a destek oldu. ABD'li yıldız, hesabından yaptığı açıklamada Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören kişiler için bir bağışta bulunacağını belirtti. "Düşüncelerim ve dualarım, Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen tüm aileler ile birlikte… Geçmiş olsun!

Felaketten etkilenen insanlara yardım etmek için dün akşam oynadığımız maçta atılan her üçlük için 1.000 TL bağışlayacağım." dedi.

  1. 25.01.2020
  2. Güncelleme: 25.01.2020 22:24
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