Arda'dan Cedi'ye destek! Elazığ için birlik oldular

Cedi Osman ve Arda Turan'dan Elazığ'a destek geldi. NBA'deki gururumuz Cedi Osman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cleveland Cavaliers - Chiago Bulls maçında atılacak her 3 sayı için 100 dolar bağış yapacağını duyururken, Arda Turan'dan da bu akıma destek geldi.

Cedi Osman yaptığı açıklada, ''Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 Amerikan doları bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz!'' ifadelerini kullandı.





ARDA TURAN DA AKIMA KATILDI!

32 yaşındaki futbolcu Arda Turan da Cedi Osman'ın başlattığı akıma katıldığını sosyal medyadan duyurdu. Arda Turan açıklamasında, ''Güzel yürekli kardeşim.(Cedi Osman) Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın.'' dedi.

BİR DESTEK DE NURİ ŞAHİN'DEN

Cedi Osman'ın başlattığı akıma Arda Turan'ın ardından Nuri Şahin de katıldı. Sosyal medya hesabından Cedi'nin tweetini alıntılayan Şahin, "Teke tek yapsak senle boy ölçüşemem o yüzden elimden gelen tek şey bu güzel kampanyaya katılmak. Her 3 sayı için benden de aynı miktarı yaz kardeşim" ifadelerini kullandı.

SHANE LARKIN'DEN DE ELAZIĞ'A DESTEK!

Anadolu Efes'in yıldız futbolcusu Shane Larkin de Elazığ'a destek oldu. ABD'li yıldız, Instagram hesabından yaptığı açıklamada Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören kişiler için bir bağışta bulunacağını belirtti. "Düşüncelerim ve dualarım, Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen tüm aileler ile birlikte… Geçmiş olsun!

Felaketten etkilenen insanlara yardım etmek için dün akşam oynadığımız maçta atılan her üçlük için 1.000 TL bağışlayacağım." dedi.