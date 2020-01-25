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25 Ocak 2020, Cumartesi
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12 Dev Adam’ın biletleri satışta

12 Dev Adam’ın biletleri satışta

A 'nın 'nde 'ta ile 'da yapacağı maçın biletleri satışa çıktı. 'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmanın biletleri Biletix'ten satışa sunuldu.

A 'nın 'nde 'ta ile 'da yapacağı maçın biletleri satışa çıktı. 'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmanın biletleri Biletix'ten satışa sunuldu.

  1. 25.1.2020
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