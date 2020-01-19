A Spor’da dev şölen
Basketbolun yıldızları bugün ING All-Star’da kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem’de 17.’si yapılacak bu önemli organizasyon 14.00’ten itibaren A Spor ekranlarından yayınlanacak.
ING All Star 2020 bugün İstanbul'da düzenlenecek. 17.'si gerçekleştirilecek olan bu önemli organizasyon, son 2 yılda olduğu gibi yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.
Saat 14.00'ten itibaren gerçekleştirilecek etkinliklerle başlayacak All-Star, A Spor ile Tivibu Spor 2'den yayınlanacak.
Günler öncesinden biletlerin tükendiği organizasyonda Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı kırmızı takım ile Nando De Colo'nun önderliğindeki beyaz takım karşı karşıya gelecek.
Yıldız isimlerin forma giyeceği maçta Ergin Ataman, kırmızı; Ufuk Sarıca da beyaz takımın başantrenörlüğünü yapacak. All-Star maçı öncesi smaç, 3 sayı ve şut yarışması adıyla yeni bir etkinlik gerçekleştirilecek.
- 19.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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