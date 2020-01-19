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19 Ocak 2020, Pazar
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A Spor’da dev şölen

A Spor’da dev şölen

yıldızları bugün All-Star’da kozlarını paylaşacak. ’de 17.’si yapılacak bu önemli organizasyon 14.00’ten itibaren A Spor ekranlarından yayınlanacak.

bugün 'da düzenlenecek. 17.'si gerçekleştirilecek olan bu önemli organizasyon, son 2 yılda olduğu gibi yine Spor Salonu'nda yapılacak.

Saat 14.00'ten itibaren gerçekleştirilecek etkinliklerle başlayacak All-Star, A Spor ile Tivibu Spor 2'den yayınlanacak.

Günler öncesinden biletlerin tükendiği organizasyonda Shane Larkin'in kaptanlığını yaptığı kırmızı takım ile Nando De Colo'nun önderliğindeki beyaz takım karşı karşıya gelecek.

Yıldız isimlerin forma giyeceği maçta , kırmızı; da beyaz takımın başantrenörlüğünü yapacak. All-Star maçı öncesi smaç, 3 sayı ve şut yarışması adıyla yeni bir etkinlik gerçekleştirilecek.

  1. 19.1.2020
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