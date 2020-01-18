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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Potada hatalar bardağı taşırdı

Potada hatalar bardağı taşırdı

'ya sahasında 80-74 yenilerek 'ndeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren 'da gündem hakem hataları... Bu sezon ligin başından bu yana verilen yanlış kararlar 'i de isyan noktasına getirdi.

'ya sahasında 80-74 yenilerek 'ndeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren 'da gündem hakem hataları... Bu sezon ligin başından bu yana verilen yanlış kararlar 'i de isyan noktasına getirdi. Sırp koç, "Bir video hazırlayacağız ve EuroLeague yönetimine göndereceğiz, tek yol bu gibi gözüküyor. Biz herkese saygı duyuyoruz ama herkesten de aynı saygıyı bekliyoruz." diye konuştu.

  1. 18.1.2020
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