Potada hatalar bardağı taşırdı
Barcelona'ya sahasında 80-74 yenilerek THY Avrupa Ligi'ndeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe Beko'da gündem hakem hataları... Bu sezon ligin başından bu yana verilen yanlış kararlar Zeljko Obradovic'i de isyan noktasına getirdi.
Barcelona'ya sahasında 80-74 yenilerek THY Avrupa Ligi'ndeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe Beko'da gündem hakem hataları... Bu sezon ligin başından bu yana verilen yanlış kararlar Zeljko Obradovic'i de isyan noktasına getirdi. Sırp koç, "Bir video hazırlayacağız ve EuroLeague yönetimine göndereceğiz, tek yol bu gibi gözüküyor. Biz herkese saygı duyuyoruz ama herkesten de aynı saygıyı bekliyoruz." diye konuştu.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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