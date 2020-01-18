Potada hatalar bardağı taşırdı

Barcelona'ya sahasında 80-74 yenilerek THY Avrupa Ligi'ndeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe Beko'da gündem hakem hataları... Bu sezon ligin başından bu yana verilen yanlış kararlar Zeljko Obradovic'i de isyan noktasına getirdi. Sırp koç, "Bir video hazırlayacağız ve EuroLeague yönetimine göndereceğiz, tek yol bu gibi gözüküyor. Biz herkese saygı duyuyoruz ama herkesten de aynı saygıyı bekliyoruz." diye konuştu.