Efes buldozer gibi

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde önüne geleni silindir gibi eziyor... 20. hafta mücadelesinde Fransa'nın ASVEL ekibini ağırlayan temsilcimiz, üst üste 5, toplamda 17. zaferini elde etti: 101-74. Evindeki 11. maçında 9. galibiyete ulaşan Efes, önümüzdeki hafta çıkacağı R.Madrid deplasmanı öncesi liderlik mücadelesinde önemli bir avantaj yakaladı.