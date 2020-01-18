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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Efes buldozer gibi

Efes buldozer gibi

, 'nde önüne geleni silindir gibi eziyor... 20. hafta mücadelesinde 'nın ekibini ağırlayan temsilcimiz, üst üste 5, toplamda 17. zaferini elde etti: 101-74. Evindeki 11. maçında 9. galibiyete ulaşan Efes, önümüzdeki hafta çıkacağı R.Madrid deplasmanı öncesi liderlik mücadelesinde önemli bir avantaj yakaladı.

Anadolu Efes, 'nde önüne geleni silindir gibi eziyor... 20. hafta mücadelesinde 'nın ekibini ağırlayan temsilcimiz, üst üste 5, toplamda 17. zaferini elde etti: 101-74. Evindeki 11. maçında 9. galibiyete ulaşan Efes, önümüzdeki hafta çıkacağı R.Madrid deplasmanı öncesi liderlik mücadelesinde önemli bir avantaj yakaladı.

  1. 18.1.2020
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