Efes buldozer gibi
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde önüne geleni silindir gibi eziyor... 20. hafta mücadelesinde Fransa'nın ASVEL ekibini ağırlayan temsilcimiz, üst üste 5, toplamda 17. zaferini elde etti: 101-74. Evindeki 11. maçında 9. galibiyete ulaşan Efes, önümüzdeki hafta çıkacağı R.Madrid deplasmanı öncesi liderlik mücadelesinde önemli bir avantaj yakaladı.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde önüne geleni silindir gibi eziyor... 20. hafta mücadelesinde Fransa'nın ASVEL ekibini ağırlayan temsilcimiz, üst üste 5, toplamda 17. zaferini elde etti: 101-74. Evindeki 11. maçında 9. galibiyete ulaşan Efes, önümüzdeki hafta çıkacağı R.Madrid deplasmanı öncesi liderlik mücadelesinde önemli bir avantaj yakaladı.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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