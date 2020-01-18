Basketbolda ING All-Star 2020'nin ilk 5'leri belli oldu - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
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Basketbolda ING All-Star 2020'nin ilk 5'leri belli oldu

Basketbolda ING All-Star 2020'nin ilk 5'leri belli oldu

Basketbolda ING All-Star 2020 organizasyonunda yarın karşılaşacak takımların ilk 5'te yer alacak oyuncuları açıklandı. Oyuncu seçimlerini başantrenörler ile gerçekleştirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek karmaların ilk 5'leri, Kırmızı Takım Başantrenörü ile Beyaz Takım Başantrenörü tarafından seçildi.

Kırmızı Takım'ın ilk 5'inde, (), Shaquielle McKissic (Beşiktaş Sompo Sigorta), (), Zachary Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta) ve Sertaç Şanlı (Anadolu Efes) yer aldı.

Beyaz Takım'ın ilk 5'i ise Nando De Colo ( Beko), Jordon Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor), (Fenerbahçe Beko), Amath M'Baye () ve Moustapha Fall'dan () oluştu.

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  1. 18.01.2020
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