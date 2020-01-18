Basketbolda ING All-Star 2020'nin ilk 5'leri belli oldu
Basketbolda ING All-Star 2020 organizasyonunda yarın karşılaşacak takımların ilk 5'te yer alacak oyuncuları açıklandı. Oyuncu seçimlerini başantrenörler Ergin Ataman ile Ufuk Sarıca gerçekleştirdi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonda mücadele edecek karmaların ilk 5'leri, Kırmızı Takım Başantrenörü Ergin Ataman ile Beyaz Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca tarafından seçildi.
Kırmızı Takım'ın ilk 5'inde, Shane Larkin (Anadolu Efes), Shaquielle McKissic (Beşiktaş Sompo Sigorta), Aaron Harrison (Galatasaray Doğa Sigorta), Zachary Auguste (Galatasaray Doğa Sigorta) ve Sertaç Şanlı (Anadolu Efes) yer aldı.
Beyaz Takım'ın ilk 5'i ise Nando De Colo (Fenerbahçe Beko), Jordon Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Amath M'Baye (Pınar Karşıyaka) ve Moustapha Fall'dan (Türk Telekom) oluştu.
#INGAllStar2020 'da ilk beşler belli oldu.— Fotomaç (@fotomac) January 18, 2020
??Kırmızı Takım: Sertaç, Larkin (Anadolu Efes), Auguste, Harrison (Galatasaray), McKissic (Beşiktaş)
??Beyaz Takım: Melih, De Colo (Fenerbahçe),Crawford (Afyon), Fall (Türk Telekom), Mbaye (Karşıyaka)
??19.01 Pazar
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?? A Spor pic.twitter.com/Iey4OZWO2L
- 18.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Basketbolda ING All-Star 2020'nin ilk 5'leri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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