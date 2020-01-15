All-Star 2020’ye doğru
19 Ocak Pazar günkü ING All-Star'da yapılacak Lenovo Şut Yarışması'nın katılımcıları belli oldu.
- 15.1.2020
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Harun’a tam puan
Toplam 1
Yorum
tarık sercan Bu takımın birinci kalecisi zaten Harun bu Altayda ne varki sürekli kalede gerçekten anlaması çok zor
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
All-Star 2020’ye doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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