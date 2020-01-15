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15 Ocak 2020, Çarşamba
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All-Star 2020’ye doğru

All-Star 2020’ye doğru

Pazar günkü All-Star'da yapılacak 'nın katılımcıları belli oldu.

Pazar günkü All-Star'da yapılacak 'nın katılımcıları belli oldu. Jübile yapmış birer erkek ve kadın oyuncudan oluşan takımlar şöyle: Kırmızı: Esra Şencebe, , Tufan Ersöz. Mavi: , , Muratcan Güler. Yeşil: Şaziye İvegin Üner, Cevher Özer, .
  1. 15.1.2020
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