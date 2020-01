Türkiye Basketbol Federasyonuna yeni sponsor!

Beşiktaş'taki Shangri-La Bosphorus'ta düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu katıldı. TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri de toplantıyı salonda takip etti.

İmza töreninde konuşan Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ettiğini hatırlatarak, "Kadın Voleybol Milli Takımı'mızın sporcularını ve yöneticileri tebrik ediyorum. Umarım haziran ayında Kanada'da yapılacak elemelerin ardından Erkek Basketbol Milli Takımı'mız da temsil hakkı kazanır ve bizleri gururlandırır." ifadelerini kullandı.

İş birliği yaptıkları Nesine.com'un Türk sporuna sağladığı katkıyla da örnek bir duruş sergilediğini aktaran Türkoğlu, "Uzun zamandır Türk sporuna kaynak yaratan projelerde görmeye alıştığımız Nesine.com, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarından hem ING Basketbol Süper Ligi hem de Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ana sponsoru olacak. İş birliği için Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu'na teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başkan Türkoğlu, Türk basketbolunun her alanda yükselişini hız kesmeden sürdürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kulüp takımlarımızın uluslararası turnuvalardaki başarıları, liglerimizin hem kadınlar hem de erkeklerdeki kalitesindeki bu yükseliş bizleri gururlandırıyor. Yükselişi sürdürdüğümüz diğer bir alan da federasyonumuzun finansal kaynaklarında geldiğimiz noktadır. Göreve geldiğimiz döneme kıyasla finansal konularda önemli bir aşama kaydetmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda sponsorlarımızın yadsınamaz katkıları bulunmaktadır. 2016'dan bu yana sponsor sayımızı yüzde 40, sponsorluk ve yayın gelirlerimizi yüzde 68 artırmış bulunmaktayız. Mali yapımızı Türk basketboluna artı değer olarak yansıttık. Basketbol heyecanını geniş kitlelere yaymakta birbirinden kıymetli marka ve kurumların desteğini almak ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Basketbola duyulan bu güvenin sponsorlarımız için bir itibar kaynağına dönüşmesinde kararlılıkla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Nesine.com ile imzaladığımız anlaşma basketbolumuza artı katabilmek adına bizlere heyecan veriyor. Türk sporunun değerini daha artırmak, basketbol sevgisinin toplumun her alanında, ülkenin her yerine yayılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedeflerimize giden yolda bizimle aynı amacı taşıyan herkese kapımız her zaman açıktır. Nesine.com ile yaptığımız anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

Halit Gülbakanoğlu ise sponsorluk faaliyetlerine her yıl önemli bir bütçe ayırdıklarını vurgulayarak, "Sporun olduğu her platforma destek vermemiz gerektiğine inanıyoruz. 10 yılı aşkın süredir hem yurt içinde hem de yurt dışında bu düşünceyle devam ediyoruz. Futbolda Anadolu kulüplerimizle başladığımız, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi lokomotif kulüplerimizle devam ettiğimiz bir sponsorluk sürecimiz var. Uzun zamandır THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası ile sponsorluklarımız devam ediyor. Bugün basketbol dünyasına çok güçlü bir giriş yaptığımızı düşünüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

TBF'nin yaptığı uygulamalarla basketbolun değerini yükselttiğini dile getiren Gülbakanoğlu, "Biz de bu yükselen değerin sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz ve çok keyifliyiz. Kadın Voleybol Takımı'mızın bize yaşattığı gururu eminim haziran ayından basketbol takımı için yaşayacağız ve Tokyo biletini alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gülbakanoğlu, anlaşma kapsamında ING Basketbol Süper Ligi maçlarının web siteleri ve diğer platformlar üzerinden canlı yayımlanacağını sözlerine ekledi.