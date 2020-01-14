MAÇ SONUCU Fenerbahçe Beko 86-64 Asvel
THY Euroleague'in 19. haftasında ilk yarısı 49-28 biten karşılaşmada Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Asvel'i 86-64 mağlup ederek üst 3. galibiyetini aldı.
THY Avrupa Ligi 19. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi ASVEL'i 86-64 yendi.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, üst üste üçüncü toplamda ise 8. galibiyetini elde etti. ASVEL ise üst üste üçüncü toplamda da 11. yenilgisini yaşadı.
Karşılaşmaya sert savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, De Colo'nun etkili oyunuyla ilk 5 dakikayı 9-5 önde geçti. De Colo'nun sayılarıyla farkı açan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 23-15 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Vesely ve Sloukas'ın basketleriyle etkili olan sarı-lacivertliler, 14. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 29-17. Hücumda topu çok iyi paylaşan Fenerbahçe Beko, son bölümde farkı 23 sayıya (49-26) çıkartırken, soyunma odasına da 49-28 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe sezonun genelinde olduğu gibi Fenerbahçe Beko, yine kötü başladı. Soyunma odasından 9-0'la dönen Fransız temsilcisi, 23. dakikada farkı 12 sayıya çekti: 49-37. Bu çeyrekteki ilk basketini 4,5 dakika sonra bulan sarı-lacivertliler, Williams'ın pota altını çok iyi kullanmasıyla 29. dakikada farkı tekrar 21 sayıya yükseltti: 62-41. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 62-43 önde girdi.
Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 86-64 galip ayrıldı.
- 14.01.2020
- Güncelleme: 14.01.2020 23:22
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
MAÇ SONUCU Fenerbahçe Beko 86-64 Asvel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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