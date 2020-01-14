Fenerbahçe Beko ASVEL maçı hangi kanalda? 2020 THY EuroLeague FB basket maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı hangi kanalda? THY EuroLeague'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko, bugün Fransa'nın ASVEL takımını konuk edecek.A vrupa Ligi'nde 7 galibiyet, 11 yenilgiyle 12. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son iki maçını kazanarak çıkışa geçti. ASVEL ise ligde 8 galibiyet, 10 yenilgiyle 11. sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? FB basket maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE BEKO - ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Asvel maçı bugün saat 20.45'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanacak.

Sezonun ilk maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda rakibini 88-72 yenmişti.

AVRUPA'DA 528. MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 528. maçına bugün ASVEL karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 527 karşılaşmada 302 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 325 maçın 191'ini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

OBRADOVOC İLE JAMES NUNNALLY'NİN MAÇ ÖNÜ GÖRÜŞLERİ

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 19. hafta maçında ASVEL'i konuk ediyor. 14 Ocak Salı günü (bugün) 20:45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele öncesi Başantrenör Zeljko Obradovic ile James Nunnally açıklamalarda bulundu.

Zeljko Obradovic, Fransız temsilcisinin hücum ribauntları ile hızlı hücumlarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken; James Nunnally ise Asvel karşısında takım oyunu oynanması gerektiğini söyledi ve taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Zeljko Obradovic, "Son karşılaşmalarda sergilediğimiz oyunu tekrar etmemiz gerekiyor. ASVEL bu yıl çok iyi basketbol oynayan ekiplerden biri ve çok agresifler. Onların hücum ribaundu gücüne ve hızlı hücumlarına dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda tam saha presi de çok iyi uygulayabiliyorlar. Bu yönlerine adapte olabilmeli ve top kayıplarımızı sınırlı tutarak oyunu kontrol edebilmeliyiz. Elbette taraftarlarımızın da salondaki yerlerini alarak iyi bir maç çıkarmamıza yardımcı olmalarını diliyorum." dedi.

James Nunnally ise, "ASVEL sert basketbol oynayan, atletik ve agresif bir takım. Bizim için önemli olan doğru basketbolu oynamak olacak. Birlikte oynamalı ve onların fiziksel oyununa cevap verebilmeliyiz. Bizim için oldukça zorlu bir hafta olacak. Taraftarlarımızın yanımızda olarak bize destek vermelerini bekliyoruz." şeklinde konuştu.