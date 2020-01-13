Yıldızlar geçidi

Kırmızı Takım'ın kadro tercihini Larkin yaparken, Beyaz Takım'ı Nando de Colo seçti. ING All- Star 2020, yıldızlar geçidiyle, görsel şovlarıyla ve yarışmalarıyla 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'ten itibaren canlı yayınla A Spor'da olacak.