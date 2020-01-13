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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Yıldızlar geçidi

Yıldızlar geçidi

All-Star 2020'de mücadele edecek iki takımın kadrosunu, 'in yıldızı Shane Larkin ve 'nin yıldızı Nando de Colo A Spor ekranlarında belirledi.

Kırmızı Takım'ın kadro tercihini Larkin yaparken, Beyaz Takım'ı Nando de Colo seçti. All- Star 2020, yıldızlar geçidiyle, görsel şovlarıyla ve yarışmalarıyla 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'ten itibaren canlı yayınla A Spor'da olacak.

  1. 13.1.2020
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