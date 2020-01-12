TOFAŞ, Bursaspor'u farklı geçti
ING Basketbol Süper Ligi2nin 16’ncı haftasında TOFAŞ, Bursa derbisinde Frutti Extra Bursaspor’u rahat bir oyunla 109-59 yendi. TOFAŞ’ta sakatlıkları bulunan Samuel Mejia, Matt Lojeski ile gribal enfeksiyon geçiren Dewayne White ve Başantrenör Orhun Ene, takımıyla birlikte parkede yer almadı.
Derbiye oldukça skorer bir başlangıç yapan TOFAŞ, konuk ekibi potasından uzak tutarak 4'üncü dakikada 11-2'lik skor avantajı sağladı. Mola alan konuk yeşil beyazlılar, dönüşte bu kez direnç gösterdi ve Perry Jones'un liderliğinde 8'inci dakikada skoru 13-13'e eşitledi. Ancak periyodun son bölümlerinde TOFAŞ'ın yeni transferi Rion Cortez Brown sahneye çıktı ve ev sahibi, bu bölümü 24-13 önde kapadı.
İkinci periyodun başında Barış Ermiş ve Berkan Durmaz'ın sayılarıyla hücum ritmini koruyan TOFAŞ, 15-0'lık seri yakaladı ve özellikle Muhsin Yaşar'ın pota altını oldukça verimli kullanmasıyla 13'üncü dakikada skoru 32-19'a getirdi. Periyodun kalan bölümlerinde de savunmasını sert tutan mavi yeşilliler, soyunma odasına da 57-25'lik skor avantajıyla girdi.
Dönüşte TOFAŞ, seyirci desteğini de arkasına alarak hücumda kolay sayılar buldu. Frutti Extra Bursaspor bu bölümde skor krizini çözmekte güçlük yaşarken, 25'inci dakikada skor 66-30'a geldi. Final periyoduna ise 75-37'lik TOFAŞ üstünlüğüyle girildi. Kader periyodunda TOFAŞ, oldukça rahat bir oyun ortaya koyarken, genç oyuncularına da şans verdi. Maçı domine eden TOFAŞ, parkeden de 109-59'luk skorla galip ayrıldı.
- 12.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
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Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
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fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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