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12 Ocak 2020, Pazar
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, Bursaspor'u farklı geçti

TOFAŞ, Bursaspor'u farklı geçti

ING Basketbol Süper Ligi2nin 16’ncı haftasında , Bursa derbisinde ’u rahat bir oyunla yendi. TOFAŞ’ta sakatlıkları bulunan Samuel Mejia, Matt Lojeski ile gribal enfeksiyon geçiren Dewayne White ve Başantrenör , takımıyla birlikte parkede yer almadı.

Derbiye oldukça skorer bir başlangıç yapan , konuk ekibi potasından uzak tutarak 4'üncü dakikada 11-2'lik skor avantajı sağladı. Mola alan konuk yeşil beyazlılar, dönüşte bu kez direnç gösterdi ve Perry Jones'un liderliğinde 8'inci dakikada skoru 13-13'e eşitledi. Ancak periyodun son bölümlerinde TOFAŞ'ın yeni transferi Rion Cortez Brown sahneye çıktı ve ev sahibi, bu bölümü 24-13 önde kapadı.

İkinci periyodun başında ve Berkan Durmaz'ın sayılarıyla hücum ritmini koruyan TOFAŞ, 15-0'lık seri yakaladı ve özellikle Muhsin Yaşar'ın pota altını oldukça verimli kullanmasıyla 13'üncü dakikada skoru 32-19'a getirdi. Periyodun kalan bölümlerinde de savunmasını sert tutan mavi yeşilliler, soyunma odasına da 57-25'lik skor avantajıyla girdi.

Dönüşte TOFAŞ, seyirci desteğini de arkasına alarak hücumda kolay sayılar buldu. bu bölümde skor krizini çözmekte güçlük yaşarken, 25'inci dakikada skor 66-30'a geldi. Final periyoduna ise 75-37'lik TOFAŞ üstünlüğüyle girildi. Kader periyodunda TOFAŞ, oldukça rahat bir oyun ortaya koyarken, genç oyuncularına da şans verdi. Maçı domine eden TOFAŞ, parkeden de 'luk skorla galip ayrıldı.

  1. 12.01.2020
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