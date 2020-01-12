TOFAŞ, Bursaspor'u farklı geçti

Derbiye oldukça skorer bir başlangıç yapan TOFAŞ, konuk ekibi potasından uzak tutarak 4'üncü dakikada 11-2'lik skor avantajı sağladı. Mola alan konuk yeşil beyazlılar, dönüşte bu kez direnç gösterdi ve Perry Jones'un liderliğinde 8'inci dakikada skoru 13-13'e eşitledi. Ancak periyodun son bölümlerinde TOFAŞ'ın yeni transferi Rion Cortez Brown sahneye çıktı ve ev sahibi, bu bölümü 24-13 önde kapadı.



İkinci periyodun başında Barış Ermiş ve Berkan Durmaz'ın sayılarıyla hücum ritmini koruyan TOFAŞ, 15-0'lık seri yakaladı ve özellikle Muhsin Yaşar'ın pota altını oldukça verimli kullanmasıyla 13'üncü dakikada skoru 32-19'a getirdi. Periyodun kalan bölümlerinde de savunmasını sert tutan mavi yeşilliler, soyunma odasına da 57-25'lik skor avantajıyla girdi.



Dönüşte TOFAŞ, seyirci desteğini de arkasına alarak hücumda kolay sayılar buldu. Frutti Extra Bursaspor bu bölümde skor krizini çözmekte güçlük yaşarken, 25'inci dakikada skor 66-30'a geldi. Final periyoduna ise 75-37'lik TOFAŞ üstünlüğüyle girildi. Kader periyodunda TOFAŞ, oldukça rahat bir oyun ortaya koyarken, genç oyuncularına da şans verdi. Maçı domine eden TOFAŞ, parkeden de 109-59'luk skorla galip ayrıldı.

