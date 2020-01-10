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10 Ocak 2020, Cuma
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F.Bahçe Beko affetmedi

F.Bahçe Beko affetmedi

'nin 18. haftasında , temsilcisi Baskonia'yı deplasmanda mağlup etti.

'nin 18. haftasında , temsilcisi Baskonia'yı deplasmanda mağlup etti. Geçen hafta Pire'de kazanan Kanarya, İspanya'da ise Westermann'ın mükemmel performansıyla maçı baştan sona domine etti ve sahadan 14 sayı farkla 79-65 ile galip ayrıldı.

  1. 10.1.2020
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