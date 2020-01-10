F.Bahçe Beko affetmedi

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia'yı deplasmanda 79-65 mağlup etti. Geçen hafta Pire'de kazanan Kanarya, İspanya'da ise Westermann'ın mükemmel performansıyla maçı baştan sona domine etti ve sahadan 14 sayı farkla 79-65 ile galip ayrıldı.