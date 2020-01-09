Bakan Akar, Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Bakan Akar, Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi

Bakan Akar, ile bir araya geldi

Bakan Akar, Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı () , Milli Savunma Bakanı ile bir araya geldi.

CEO'su 'ın da bulunduğu ve 'nın 'daki yerleşkesinde gerçekleştirilen görüşmede, Türkoğlu ile Akar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olabilmek adına hayata geçirilebilecek spor projeleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede , 'a isminin yazılı olduğu milli takım forması takdim ederken; Akar'ı A 'nın FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde, 21 Şubat 2020 Salı günü, Ankara Spor Salonu'nda ile oynayacağı mücadeleyi izlemeye davet etti.


  1. 09.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Akar, Hidayet Türkoğlu ile bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN