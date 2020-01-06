Türkiye Kupası için ilk 8 ekip - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
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için ilk 8 ekip

Türkiye Kupası için ilk 8 ekip

'nde ilk devre tamamlanırken, 'nda yer alacak ekipler belli oldu. İlk 4 (A.Efes, Karşıyaka, F.Bahçe ve G.Saray) ile ikinci 4'tekiler (, Bandırma, ve ) 2 torbaya ayrılacak ve eşleşmeler kura çekimiyle belirlenecek.

'nde ilk devre tamamlanırken, 'nda yer alacak ekipler belli oldu. İlk 4 (A.Efes, Karşıyaka, F.Bahçe ve G.Saray) ile ikinci 4'tekiler (, Bandırma, ve ) 2 torbaya ayrılacak ve eşleşmeler kura çekimiyle belirlenecek.

  1. 6.1.2020
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