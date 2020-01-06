Ne de olsa Efes
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Karşıyaka'yla karşılaştı. Karşıyaka’ya konuk olan Efes, uzatmaya giden maçta Larkin’in son saniye basketiyle kazandı. Kaf-Kaf sahasında ilk kez kaybetti.
Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esen lacivert-beyazlılar, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki mücadeleye hızlı başladı. Hücumda etkili bir performans gösteren Efes, 23-18'le ilk periyotu önde geçmeyi başardı. İkinci periyotta savunmasını da sertleştiren lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 10 sayı farkla ve 42-32'lik skorla önde gitti.
SON SÖZ LARKIN'DEN
İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Karşıyaka vardı. Final periyotuna 52-50'lik Efes üstünlüğüyle girilirken; normal süre 73-73 sona erdi. Uzatma periyotunda maç iki tarafa da gidip gelirken; son saniyede sahne alan Larkin, takımına zaferi getirdi. 82-80 kazanan Efes, rakibine sahasında sezonun ilk yenilgisini tattırırken; ilk devreyi de zirvede tamamladı.
- 6.1.2020
- Süper Lig devinden Fernando Llorente sürprizi
- Fenerbahçe'de yolcular netleşiyor! 2 yıldıza Sergen ayarı!
- Fenerbahçe'nin transferini İtalyanlar böyle duyurdu! "Yeni adresi..."
- Kulübü ikna oldu! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
- Fatih Terim istedi Mourinho 'tamam' dedi! Yıldız oyuncu imzaya geliyor...
Ne de olsa Efes haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.