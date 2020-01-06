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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Ne de olsa Efes

Ne de olsa Efes

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında , deplasmanda 'yla karşılaştı. Karşıyaka’ya konuk olan Efes, uzatmaya giden maçta Larkin’in son saniye basketiyle kazandı. Kaf-Kaf sahasında ilk kez kaybetti.

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esen lacivert-beyazlılar, Spor Salonu'ndaki mücadeleye hızlı başladı. Hücumda etkili bir performans gösteren Efes, 23-18'le ilk periyotu önde geçmeyi başardı. İkinci periyotta savunmasını da sertleştiren lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 10 sayı farkla ve 42-32'lik skorla önde gitti.


SON SÖZ LARKIN'DEN
İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir vardı. Final periyotuna 52-50'lik Efes üstünlüğüyle girilirken; normal süre 73-73 sona erdi. Uzatma periyotunda maç iki tarafa da gidip gelirken; son saniyede sahne alan Larkin, takımına zaferi getirdi. 82-80 kazanan Efes, rakibine sahasında sezonun ilk yenilgisini tattırırken; ilk devreyi de zirvede tamamladı.

  1. 6.1.2020
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