Ne de olsa Efes

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esen lacivert-beyazlılar, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki mücadeleye hızlı başladı. Hücumda etkili bir performans gösteren Efes, 23-18'le ilk periyotu önde geçmeyi başardı. İkinci periyotta savunmasını da sertleştiren lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 10 sayı farkla ve 42-32'lik skorla önde gitti.



SON SÖZ LARKIN'DEN

İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Karşıyaka vardı. Final periyotuna 52-50'lik Efes üstünlüğüyle girilirken; normal süre 73-73 sona erdi. Uzatma periyotunda maç iki tarafa da gidip gelirken; son saniyede sahne alan Larkin, takımına zaferi getirdi. 82-80 kazanan Efes, rakibine sahasında sezonun ilk yenilgisini tattırırken; ilk devreyi de zirvede tamamladı.