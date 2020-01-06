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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Kadınlarda kupa eşleşmeleri belli

Kadınlarda kupa eşleşmeleri belli

Herbalıfe Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin ilk yarısı tamamlanırken, 'nda yer alacak takımlar belli oldu. Çeyrek final eşleşmeleri şöyle: F.Bahçe Öznur Kablo- Bellona Kayseri Basketbol. Galatasaray-İzmit Belediye, OGM Ormanspor-Beşiktaş, İÖİ-Çankaya Üniv.

Herbalıfe Nutrition Kadınlar Süper Ligi'nin ilk yarısı tamamlanırken, 'nda yer alacak takımlar belli oldu. Çeyrek final eşleşmeleri şöyle: F.Bahçe Öznur Kablo- Bellona Kayseri Basketbol. Galatasaray-İzmit Belediye, OGM Ormanspor-Beşiktaş, İÖİ-Çankaya Üniv.

  1. 6.1.2020
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