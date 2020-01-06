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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Dişi Kartallar rakip tanımıyor

Dişi Kartallar rakip tanımıyor

'nin 13. haftasında 'i konuk eden , rakibine şans tanımadı. Başlangıç düdüğünden itibaren rakibine karşı üstünlük kuran siyah-beyazlılar, salondan 82-77 galip ayrıldı, taraftarı önünde üst üste oynadığı 4 maçı da kazanmayı başardı. Günün diğer karşılaşmasında ise Hatay , 'ı 78-68 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında 'i konuk eden , rakibine şans tanımadı. Başlangıç düdüğünden itibaren rakibine karşı üstünlük kuran siyah-beyazlılar, salondan 82-77 galip ayrıldı, taraftarı önünde üst üste oynadığı 4 maçı da kazanmayı başardı. Günün diğer karşılaşmasında ise Hatay , 'ı 78-68 mağlup etti.

  1. 6.1.2020
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