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05 Ocak 2020, Pazar
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Larkin artık Türk!

Larkin artık Türk!

'in yıldızı , A 'nda forma giyecek. Başarılı oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerin ardından Larkin'e Türk pasaportu çıkacak. Larkin, gelecek sezon ligde de yerli statüsünde oynayacak.

Anadolu Efes'in yıldızı , A 'nda forma giyecek. Başarılı oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerin ardından Larkin'e Türk pasaportu çıkacak. Larkin, gelecek sezon ligde de yerli statüsünde oynayacak.
  1. 5.1.2020
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