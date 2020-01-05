Larkin artık Türk!
Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, Türkiye A Milli Takımı'nda forma giyecek. Başarılı oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerin ardından Larkin'e Türk pasaportu çıkacak. Larkin, gelecek sezon ligde de yerli statüsünde oynayacak.
Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, Türkiye A Milli Takımı'nda forma giyecek. Başarılı oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerin ardından Larkin'e Türk pasaportu çıkacak. Larkin, gelecek sezon ligde de yerli statüsünde oynayacak.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
Larkin artık Türk! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.