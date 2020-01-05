Kaynak oluşturması gerek

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Yönetim her ihtimale karşılık yedek listeyi de hazırda bekletiyor... SOL bek için bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Fabio Coentrao ile Napoli'de satış listesine konan 28 yaşındaki Faouzi Ghoulam diğer adaylar
Yönetim her ihtimale karşılık yedek listeyi de hazırda bekletiyor... SOL bek için bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Fabio Coentrao ile Napoli'de satış listesine konan 28 yaşındaki Faouzi Ghoulam diğer adaylar. Stopere ise Alanyaspor'daki başarılı performansıyla dikkat çeken Welinton ve Frankfurt'tan Gineli Simon Falette'nin (27 yaş) isimleri geçiyor. 30 yaşındaki Welinton için takas formülü gündemde. Transfer için bir yandan kaynak arayışını da sürdüren yönetim, gözden çıkarılan oyuncuların ayrılmasını bekliyor. Başarılı olunursa bu hafta içinde en az bir oyuncunun kampa getirilmesi hedefleniyor.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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