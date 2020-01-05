Kaynak oluşturması gerek

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05 Ocak 2020, Pazar
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Yönetim her ihtimale karşılık yedek listeyi de hazırda bekletiyor... bek için bonservisi elinde olan 31 yaşındaki ile 'de satış listesine konan 28 yaşındaki diğer adaylar

Yönetim her ihtimale karşılık yedek listeyi de hazırda bekletiyor... SOL bek için bonservisi elinde olan 31 yaşındaki ile 'de satış listesine konan 28 yaşındaki diğer adaylar. Stopere ise 'daki başarılı performansıyla dikkat çeken ve Frankfurt'tan Gineli Simon Falette'nin (27 yaş) isimleri geçiyor. 30 yaşındaki Welinton için takas formülü gündemde. için bir yandan kaynak arayışını da sürdüren yönetim, gözden çıkarılan oyuncuların ayrılmasını bekliyor. Başarılı olunursa bu hafta içinde en az bir oyuncunun kampa getirilmesi hedefleniyor.
  1. 5.1.2020
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