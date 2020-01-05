Aslan tam gaz
87. G.Saray Doğa Sigorta, konuğu Gaziantep Basketbol’u 96-84 yendi Sarı-kırmızılı takım, üst üste 5’inci, toplamda 11. galibiyetini elde etti.
ING Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol'u ağırlayan Galatasaray Doğa Sigorta, rakibini 96-84 mağlup etti. Mücadeleyi baştan sona önde götüren sarı-kırmızılı takım, üst üste 5. galibiyetini aldı. Maçın en skoreri Gazianntep'ten 22 sayı atan Jelovac oldu. Diğer sonuçlar şöyle: Ormanspor-Beşiktaş Sompo Sigorta: 72-80, Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom: 72-87.
- 5.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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