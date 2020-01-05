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05 Ocak 2020, Pazar
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Aslan tam gaz

Aslan tam gaz

87. G.Saray Doğa , konuğu ’u yendi Sarı-kırmızılı takım, üst üste 5’inci, toplamda 11. galibiyetini elde etti.

ING Erkekler Süper Ligi'nde Basketbol'u ağırlayan Galatasaray Doğa , rakibini mağlup etti. Mücadeleyi baştan sona önde götüren sarı-kırmızılı takım, üst üste 5. galibiyetini aldı. Maçın en skoreri Gazianntep'ten 22 sayı atan Jelovac oldu. Diğer sonuçlar şöyle: Ormanspor-Beşiktaş Sompo Sigorta: 72-80, Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom: 72-87.
  1. 5.1.2020
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